VERONA, SI RIBALTA TRENINO AL PARCO DIVERTIMENTI: 7 FERITI
Sette persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un trenino monorotaia all’interno di Movieland, area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di Canevaworld, a Lazise (Verona).
Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, la dinamica è al vaglio dei carabinieri.
In soccorso dei feriti sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze.
La monorotaia permette ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall’alto.
Nessuna delle sette persone rimaste coinvolte nell’incidente sarebbe in gravi condizioni, secondo le prime informazioni provenienti dai soccorritori.