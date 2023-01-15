VERONA. TRAGEDIA NEL POMERIGGIO, AUTO FINISCE NEL CANALE: TRE RAGAZZI MORTI E UN FERITO

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi 15 gennaio 2023 nel Veronese. L’auto, per cause in corso di accertamento, con a bordo quattro persone, è uscita di strada finendo capovolta nel corso d’acqua u...

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi 15 gennaio 2023 nel Veronese.

L’auto, per cause in corso di accertamento, con a bordo quattro persone, è uscita di strada finendo capovolta nel corso d’acqua una decina di più in basso.

Tre ragazzi, tra 19 e i 20 anni, sono deceduti sul posto e un quarto che, a quanto pare, è rimasto ferito in modo non grave trasportato per accertamenti all'ospedale di San Bonifacio. Sarebbe stato proprio quest'ultimo ragazzo a lanciare l'allarme.

I vigili del fuoco, arrivati da Caldiero e Verona, hanno operato con l'auto gru per sollevare l'autovettura ed estrarre le persone rimaste incastrate nell’abitacolo. Nulla da fare purtroppo per tre di loro, per le quali è stato constatato subito il decesso.

Sul posto gli operatori del Suem 118, intervenuti con l'automedica e le ambulanze, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.