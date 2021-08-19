VESCOVO NUDO IN VIDEOCHIAMATA CON ALTRO UOMO:PAPA FRANCESCO LO RIMUOVE

Papa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Sao José do Rio Preto, in Brasile, monsignor Tomé Ferreira da Silva e ha nominato amministratore apostolico della "se...

Mons. Ferreira, 60 anni, è il vescovo protagonista di un video intimo, trapelato e stato condiviso sui social lo scorso 13 agosto.

Nel filmato il religioso appare seminudo in una videochiamata con un altro uomo. Interpellato dai media, il vescovo ha ammesso che le immagini sono sue, ma ha rifiutato di commentare il contenuto del video.

Il video, della durata di 1 minuto e 20 secondi, inizia con la riproduzione di una foto di Dom Tomé con indosso la mitra, con la didascalia che è il vescovo di Rio Preto. Sei secondi dopo, appare una didascalia con le parole "Scene forti".

Subito dopo, c'è la registrazione video di una videochiamata fatta dal cellulare, con un'angolazione dal basso verso l'alto, in cui è possibile vedere il vescovo nudo durante la videoconferenza.

Mons. Ferreira ha chiesto di vedere il video. Alla domanda se fosse effettivamente lui nella registrazione - riporta il Diàrio - il vescovo ha risposto: “Voglio sapere come questo video è uscito dal mio cellulare e nel diario. Chi l'ha trasmesso?".

“È la mia immagine. Voglio sapere chi lo ha trasmesso, perché potrebbe essere qualcuno con cui vivo», ha commentato il sacerdote, che non ha detto con chi ha fatto la videochiamata.

Infine, Tomé ha rifiutato di commentare il contenuto del video in attesa di confrontarsi con il suo avvocato prima di rilasciare una dichiarazione, ma ha voluto contattare la Polizia Civile per indagare sulla diffusione del video.