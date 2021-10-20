VIA BELLIA, CADONO CALCINACCI DAL QUINTO PIANO: SUL POSTO I VVF CON AUTOSCALA / FOTO
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza da un 5 piano di un palazzo in via Emanu...
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza da un 5 piano di un palazzo in via Emanuele Bellia dove si sono staccati dei frammenti di intonaco.
E’ accaduto oggi, 20 ottobre 2021, intorno alle ore 10.30.
Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per un paio di minuti per permettere agli uomini dei Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autoscala di mettere in sicurezza l'area.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Paternò che hanno gestito il traffico veicolare che ha subito dei rallentamenti.
Fortunatamente al momento della caduta dei calcinacci nessuna persona e mezzo è stato coinvolto.
L’area sottostante la palazzina è stata delimitata con delle transenne al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.