VIA LIBERA AL TERZO MANDATO PER I SINDACI DEI COMUNI FINO A 15 MILA ABITANTI

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l’abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipaz...

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l’abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero deimandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti.

E’ il coronamento di un’altra storica battaglia della Lega, nell’interesse dei territori e dei cittadini».

Lo ha reso noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine del Consiglio dei ministri odierno.

In provincia di Catania mandato illimitato per: Aci Bonaccorsi, Maletto, Milo, Piedimonte Etneo, San Cono, San Michele di Ganzaria, Castiglione di Sicilia, Licodia Eubea, Maniace, Mazzarrone, Raddusa, Sant’Alfio, Ragalna, Mirella Imbaccari

«Finalmente raggiungiamo un traguardo che gli amministratori chiedono da tempo, dando risposta alle migliaia di piccoli Comuni interessati da questo provvedimento e tutti quegli enti locali che tramite l’Anpci e la presidente Biglio avevano sollecitato iniziative in questa direzione – aggiunge –

In passato, a causa dell’obbligo di ricambio e per impossibilità di candidature, ci sono stati perfino casi di Comuni rimasti senza sindaco e costretti al commissariamento. Una cosa inaccettabile.

Ecco perché mi sono fatto personalmente promotore di questa iniziativa con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare la libera espressione della volontà popolare e, di concerto con il ministro Piantedosi, abbiamo voluto agire in tal senso, nel rispetto del popolo che è sempre sovrano».