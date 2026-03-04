Via Mongibello, camion perde laterizi sulla carreggiata: attenzione alla strada per Ragalna

Attenzione alla circolazione in via Mongibello, la strada che da Paternò conduce a Ragalna. Diversi laterizi e mattoni sono finiti sulla carreggiata, molto probabilmente persi da un camion in transito.

I materiali sono sparsi lungo la strada e stanno causando rallentamenti e disagi alla circolazione, con gli automobilisti costretti a procedere con prudenza per evitare danni ai veicoli.

⚠️ Si raccomanda massima attenzione a chi percorre il tratto e di ridurre la velocità.

La situazione potrebbe richiedere un intervento per la rimozione dei detriti dalla carreggiata e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

📍 Via Mongibello – Paternò / direzione Ragalna

📸 Foto segnalazione lettori.