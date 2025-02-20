VIA SAVASTA IMPRATICABILE: LA DENUNCIA DI UNA MAMMA A 95047

La redazione di 95047 ha ricevuto la segnalazione di una mamma che denuncia le gravi condizioni di degrado e impraticabilità di via Savasta, situata di fronte alla Farmacia. Secondo quanto riportato,...

Secondo quanto riportato, percorrere la strada a piedi o con un passeggino è diventato un vero e proprio percorso a ostacoli, tra spazzatura abbandonata, escrementi di cane e numerose buche sull’asfalto.

Le immagini inviate confermano la situazione critica della strada, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e il decoro urbano.

La mancanza di interventi di pulizia e manutenzione sta rendendo difficoltoso il transito sia per i pedoni che per i veicoli, aumentando il rischio di incidenti e disagi per i residenti.

Questa segnalazione evidenzia ancora una volta la necessità di una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti, affinché vengano attuati interventi urgenti per migliorare la vivibilità della zona.

I cittadini auspicano una pronta risposta da parte dell’amministrazione comunale per garantire strade più sicure e decorose per tutti..