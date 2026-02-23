Via Scala Vecchia, Caputo scrive ai Commissari: “Già nel 2025 avevo chiesto di intervenire”

BELPASSO/PATERNÒ – Dopo il nostro recente articolo sulle condizioni critiche di via Scala Vecchia, arriva un atto formale dal Comune di Belpasso.

Ma non si tratta del primo intervento istituzionale sulla vicenda.

Già il 14 gennaio 2025, infatti, il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, aveva scritto al sindaco di Paternò, Nino Naso, per sensibilizzarlo sulla situazione e offrirgli piena disponibilità a collaborare.

«La cura e la manutenzione delle infrastrutture stradali non dovrebbero conoscere confini amministrativi – aveva sottolineato Caputo – e solo lavorando insieme possiamo rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini».

In quella occasione, Caputo aveva anche manifestato la disponibilità ad intervenire personalmente nel caso in cui il Comune di Paternò non fosse stato in grado di agire tempestivamente. Una proposta che, secondo quanto si apprende, sarebbe stata respinta.

Oggi, a distanza di oltre un anno, il primo cittadino belpassese torna sulla questione. Con una nota ufficiale datata 17 febbraio 2026, Caputo ha scritto ai Commissari straordinari del Comune di Paternò chiedendo un intervento urgente di manutenzione lungo l’arteria che collega i due territori e che si trova al confine tra i rispettivi Comuni.

Nella comunicazione viene richiamato il grave stato di degrado del manto stradale, con disagi quotidiani per automobilisti, motociclisti e residenti che percorrono quel tratto.

Il sindaco precisa inoltre che la competenza per gli interventi di manutenzione ricadrebbe sul Comune di Paternò, motivo per cui è stato formalmente richiesto un intervento tempestivo «nell’interesse della sicurezza e del benessere dei cittadini».

Alla nota è stata allegata anche una planimetria con l’indicazione dei confini territoriali.

Dopo l’attenzione mediatica delle ultime ore, arriva dunque un nuovo passaggio ufficiale tra enti. Resta ora da capire quali saranno le decisioni e i tempi di eventuali interventi per mettere in sicurezza via Scala Vecchia.

La vicenda torna così al centro del confronto istituzionale tra Belpasso e Paternò, con l’auspicio che si possa arrivare rapidamente a una soluzione concreta per un’arteria che, allo stato attuale, presenta condizioni considerate gravi.