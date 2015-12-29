"Via Sella è disastrata: occorre intervenire in fretta"

Interrogazione della consigliera Buttò: una questione sollevata anche nei mesi scorsi

95047.it Non è la prima volta che la questione di via Sella (arteria di periferia ma trafficatissima che dall'autoparco comunale porta sino al Cimitero nuovo) approda in consiglio comunale. L'ultima interrogazione in ordine di tempo è stata presentata dal consigliere di minoranza, Guerrina Buttò. La strada è una gruviera e col passare delle settimane si è fatta ancora più pericolosa: tanto per gli automobilisti quanto per i pedoni.

"Sono mesi che si parla di questa arteria stradale ma non è ancora stato fatto nulla - spiega la consigliera Buttò -: personalmente ho ricevuto diverse sollecitazioni da parte dei cittadini e questa mia presa di posizione era il minimo che potessi fare".

Di seguito il testo della interrogazione:

PREMESSO che la strada in oggetto indicata versa in condizioni disastrose a causa delle innumerevoli buche presenti per tutto il suo tratto e che la stessa risulta essere pericolosissima alla circolazione stradale e finanche alle numerose persone che vi transitano a piedi;

CONSIDERATO che tale strada rappresenta oggi anche un importante ed obbligato passaggio di mezzi pesanti e che questi risulta essere da tempo totalmente abbandonata da Codesta Amministrazione;

TENUTO CONTO che, al fine di rendere al meglio agevole la percorrenza, alcuni cittadini ripetutamente si sono adoperati al fine di riempire le numerose buche con sabbia e detriti utilizzando, tra l’altro, mezzi di fortuna;

PRESO ATTO che la strada in argomento risulta altresì essere priva di segnaletica stradale ed addirittura mancante dell’indicazione della via;

VISTE le numerose segnalazioni di cittadini residenti e proprietari di terreni agricoli che insistono lungo detta via, tra l’altro recepite dalla stampa locale;

RITENUTI improrogabili le esigenze di messa in sicurezza della strada in argomento al fine di consentire una agevole percorrenza, tra l’altro fine a scongiurare eventuali incidenti stradali;

PER QUANTO SOPRA:

si interroga Codesta Amministrazione circa i provvedimenti che intende porre in essere, nell’immediato, fine a rendere sicura e praticabile detta via.

Si richiede risposta scritta entro i termini previsti dal vigente regolamento Comunale.