VIABILITÀ BELPASSO, SINO AL 31 LUGLIO SENSO UNICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI VALCORRENTE
Proseguono i lavori di avanzamento della metropolitana che collegherà Misterbianco a Paternò.
Il cantiere è giunto in territorio di Belpasso, all’altezza del bivio di Valcorrente, in un punto in cui sino al prossimo 31 luglio vige il divieto di transito su una piccola porzione (170 metri) della Strada provinciale 229/I.
Tale divieto è stato disposto da una ordinanza emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso.
Istituito inoltre il senso unico sulla stessa strada 229/I. Sino al 31 luglio prossimo si transiterà esclusivamente in direzione Catania – Paternò tra la progressiva Km. 0+170 e la progressiva Km. 0+480. Il percorso alternativo, per chi è diretto a Catania, avverrà attraverso le strade limitrofe. La segnaletica stradale sul posto indica la direzione da prendere