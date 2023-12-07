VIAGGIO VERSO L'ECCELLENZA:TAEKWONDO MARLETTA CONQUISTA LA BULGARIA

Il Team Taekwondo Marletta ha scritto una pagina indelebile nella sua storia sportiva durante il torneo internazionale tenutosi il 2 e 3 dicembre 2023 presso l'Asics Arena di Sofia, Bulgaria. Diretti...

Il Team Taekwondo Marletta ha scritto una pagina indelebile nella sua storia sportiva durante il torneo internazionale tenutosi il 2 e 3 dicembre 2023 presso l'Asics Arena di Sofia, Bulgaria. Diretti con dedizione dal Maestro Tony Marletta, dell'assistente Francesco Pennisi, Giorgia Catena e con la guida incrollabile del Presidente Dorotea Statelli, i talentuosi atleti hanno conquistato ben 14 medaglie nel prestigioso Campionato dei Paesi Balcanici.

Con la partecipazione di 14 Nazioni, 90 Squadre e 1100 Atleti, la competizione è stata un banco di prova di alto livello che ha visto il Team Paternese emergere trionfante.

Medaglie d'Oro:

Antonio Grasso: premiato Migliore Atleta Cadetti.

Luigi Pappalardo: premiato Migliore Atleta Categoria Baby.

Alessandro Testa.

Thomas Distefano.

Medaglie d'Argento:

Giuseppe Minutolo.

Ginevra Grazioso.

Aurora La Mela.

Alice Palumbo.

Medaglie di Bronzo:

Asia Marletta.

Giorgia Catena.

Michael Maurici.

Rosario Abbate.

Antonio Testa.

Carla Mangano.

Questo straordinario risultato riflette la dedizione, l'impegno e l'abilità dei membri del team, la visione dell'alto livello impostata dai coniugi Marletta nel 2012 mirava all'eccellenza livello raggiunto negli anni che ha reso il team Taekwondo Marletta una vera forza nell'ambito del Taekwondo olimpico, la squadra paternese é stata definita dagli stessi avversari dei balcani "un Taekwondo di livello superiore".

Il Maestro Tony Marletta, Coach di caratura internazionale ha commentato il successo affermando: "Queste medaglie sono frutto del duro lavoro, della disciplina e della passione degli atleti. Sono orgoglioso di vederli emergere come campioni internazionali, il nostro standard ormai si basa sull'ambito internazionale, siamo pienamente certi di avere tra i nostri atleti più elementi che rappresenteranno a pieno il Taekwondo nel mondo."

Il Presidente Dorotea Statelli ha aggiunto: "Il successo del nostro team va oltre le medaglie. Rappresenta l'unità, la determinazione e il senso di appartenenza che caratterizzano il nostro gruppo. Siamo una famiglia che condivide il trionfo e affronta le sfide insieme, tra vittorie e sconfitte costruiamo la nostra identità mirano agli obblighi più prestigiosi per i nostri Atleti, i giochi olimpici.

Il contributo dei singoli atleti è stato fondamentale, e le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo sono il risultato tangibile della sinergia e dell'obiettivo comune del team.

In questo trionfo, il Team Taekwondo Marletta afferma con forza la sua posizione come la più grande realtà sportiva di Paternò, portando onore e ispirazione a tutta la comunità paternese.