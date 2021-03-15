VIAGRANDE: INCIDENTE MORTALE IERI POMERIGGIO, MUORE 37 ENNE

Gravissimo incidente ieri a Viagrande.Il sinistro si è verificato in via Corso Michelangelo Buonarroti, dove per cause ancore non note, un uomo di 37 anni S.M, alla guida di una moto è andato a sbatt...

Gravissimo incidente ieri a Viagrande.

Il sinistro si è verificato in via Corso Michelangelo Buonarroti, dove per cause ancore non note, un uomo di 37 anni S.M, alla guida di una moto è andato a sbattere violentemente contro un palo della luce per poi finire la corsa contro un autovettura che veniva nel senso opposto.

Sono prontamente intervenuti i mezzi del 118, ma i sanitari del pronto soccorso non hanno potuto fa altro che constatare il decesso dello sfortunato motociclista. Hanno anche raggiunto prontamente il luogo dell’incidente mortale i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi di rito, per stabilire l'esatta dinamica.