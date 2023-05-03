VIAGRANDE, MINICAR SI RIBALTA, FERITA CONDUCENTE

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 03 Maggio 2023 a Viagrande. Un’auto, una minicar, si è ribaltata sull’asfalto in via Indirizzo la strada che collega Viagrande con Trecastagni.Secondo una p...

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 03 Maggio 2023 a Viagrande.

Un’auto, una minicar, si è ribaltata sull’asfalto in via Indirizzo la strada che collega Viagrande con Trecastagni.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo.

Una ragazza a bordo di una minicar ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro e dopo le prime cure del caso è stata trasporta in ospedale per accertamenti e le cure del caso, fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze

Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Nel tratto interessato dal sinistro si sono verificati rallentamenti per consentine le operazioni in totale sicurezza.