VIAGRANDE: NASCONDEVA IN CASA UNA CARABINA MODIFICATA, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, coadiuvati da quelli di Viagrande, hanno arrestato nella flagranza il 32enne Vincenzo LA SPINA di Viagrande, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del reo luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: una carabina ad aria compressa, priva di marca e con la matricola abrasa, modificata con potenza superiore tale da poter essere catalogata come arma comune da sparo, nonché 117 piombini cal. 4,5.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.