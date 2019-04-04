VIAGRANDE: "RAPIMENTO E FUGA" IN ELICOTTERO PER L'ADDIO AL CALCIO

Di stranezze, sui campi da calcio, soprattutto tra i dilettanti, se ne vedono di ogni.Lo scorso week-end, però, quanto avvenuto a Viagrande, ha dell’incredibile.È sabato pomeriggio alle pendici dell’E...

Di stranezze, sui campi da calcio, soprattutto tra i dilettanti, se ne vedono di ogni.

Lo scorso week-end, però, quanto avvenuto a Viagrande, ha dell’incredibile.

È sabato pomeriggio alle pendici dell’Etna, e Viagrande, paesino di novemila abitanti tra Catania e Acireale, si gioca la sfida tra Città di Viagrande e Play Shop Nebrodi.

La gara è valida per la quart’ultima giornata del campionato di Terza Categoria gir. “A”. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, dal momento che la zona play-off non può più essere raggiunta.

L’unica notizia di giornata, se così possiamo dire, è l’addio al calcio giocato del 55enne Ignazio Barbagallo, tesserato della squadra di casa.

Un addio che, comunque sia, rimarrà nella storia.

Il calciatore, dopo essere entrato nel secondo tempo è stato prelevato direttamente dal campo da due persone e portato via tra lo stupore di tutti i presenti che, solo dopo aver capito cosa stesse realmente accadendo, si sono fatti una sonora risata.

Chi comunque ha dovuto adempiere al suo ruolo è stato il Giudice Sportivo che, oltre a comminare 200€ di ammenda e la squalifica del campo fino al 31/05/2019 al Viagrande, ha squalificato Barbagallo fino al 30/06/2019 "per aver abbandonato il terreno di gioco senza il permesso dell'arbitro servendosi di un elicottero il cui atterraggio sul campo di gioco non era autorizzato, costringendo il direttore di gara a sospendere temporaneamente l'incontro, causando una pontenziale situazione di pericolo per tutti i presenti"