VIAGRANDE: SCONTRO IERI SERA AUTO-SCOOTER, MORTO 57ENNE

Un 57enne , è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, 20 agosto 2021 intorno alle ore 21,00 a Viagrande, in provincia di Catania.

La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause non note, si è scontrata con un’auto Peugeot 207.

Lo schianto si è verificato in via Garibaldi nei pressi con la traversa via Sandro Pertini.

I sanitari del servizio di emergenza urgenza 118 giunti sul luogo dell’impatto sono stati purtroppo inutili, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale per cercare di ricostruire la dinamica e le cause dell'impatto fatale.

Presenti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Il traffico veicolare è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e dei rilievi ed è stato deviato su percorsi alternerivi.

