VIAGRANDE: SCONTRO TRA DUE AUTO, GRAVE UNA RAGAZZINA

Un ennesimo incidente stradale si è verificato oggi 31 luglio 2021 in provincia di Catania.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9 in via Cava, nella strada che collega Viagrande con Trecastagni.

Ad essere coinvolte due autovetture una Seat Toledo con a bordo due ragazzi ed una Peugeot 207 con a bordo 4 persone, tra cui due minorenne che per cause al momento non note si sono violentemente scontrati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per dare i primi soccorsi ai feriti coinvolti nella incidente che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati negli ospedali Cannizzaro di Catania ed Acireale.

Dalle primissime informazioni in nostro possesso una ragazzina di 15 anni circa è stata trasportata in gravi condizioni al nosocomio.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, per questo si stanno interessando i carabinieri della stazione locale al fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Nel tratto interessato si registrano dei disagi alla circolazione stradale.a

Notizia in aggiornamento