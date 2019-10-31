VIAGRANDE: SCOPERTA E SEQUESTRATA CASA PER ANZIANI ABUSIVA: DENUNCIATA LA “TITOLARE”

I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno denunciato una 68enne di Mascalucia, proprietaria di un immobile in via Cabanè a Viagrande.La donna, infatti, aveva trasformato l’abitazione in casa di...

I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno denunciato una 68enne di Mascalucia, proprietaria di un immobile in via Cabanè a Viagrande.

La donna, infatti, aveva trasformato l’abitazione in casa di riposo per anziani nonostante l’attività posta in essere fosse in totale assenza di qualsiasi autorizzazione, amministrativa e sanitaria.

Nella struttura al momento del controllo, al quale ha partecipato anche personale della polizia locale e dei servizi sociali del comune, erano presenti quattro anziani tutti autosufficienti ed in buone condizioni di salute, i quali sembra versassero una retta mensile di circa 900 euro, sconosciuta anche al fisco, nonché una donna addetta al loro accudimento che, ovviamente, effettuava prestazione lavorativa rigorosamente “in nero”.

L’improvvisata casa di riposo è stata sottoposta a sequestro, mentre gli anziani ospiti sono stati riaffidati a propri congiunti.