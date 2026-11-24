Viagrande, tifoso aggredito a schiaffi e colpito con una stampella: scatta il Daspo

Violenza al termine di una partita di calcio di Eccellenza: un 43enne accusato dell’aggressione non potrà accedere agli stadi per un anno.

I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza un episodio di violenza verificatosi in occasione di un incontro di calcio dilettantistico, consentendo l'avvio dell'istruttoria che ha portato all'emissione, da parte del Questore di Catania, di un provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive) della durata di un anno nei confronti di un 43enne residente a Viagrande.

I fatti risalgono al 20 settembre scorso, quando, in occasione dell'incontro di calcio disputato presso lo stadio comunale di Viagrande e valido per il campionato di Eccellenza, si sarebbe verificato un episodio di violenza ai danni di un sostenitore della squadra ospite.

In particolare, al termine della gara, il 43enne avrebbe rivolto a un tifoso della formazione avversaria espressioni gravemente offensive, per poi passare dalle parole ai fatti, aggredendolo fisicamente e colpendolo al volto con uno schiaffo e poi con una stampella. L'episodio avrebbe provocato alla vittima un vistoso ematoma all'occhio destro e un'escoriazione nella zona dello zigomo.

La vicenda è stata ricostruita grazie all'attività svolta dai Carabinieri, che hanno raccolto gli elementi relativi all'accaduto e trasmesso una dettagliata informativa alla Questura di Catania. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di far emergere a carico dell'uomo un precedente provvedimento di ammonimento emesso dal Questore nel 2023.

Sulla base della documentazione acquisita e delle valutazioni effettuate, il Questore di Catania ha quindi disposto nei confronti del 43enne il divieto di accesso, per la durata di un anno, agli impianti sportivi nei quali si svolgono incontri di calcio, comprese le relative aree di allenamento e di preparazione, nonché alle zone interessate al transito e alla sosta dei tifosi in occasione delle manifestazioni sportive.

L'attività testimonia l'attenzione dei Carabinieri nel prevenire e contrastare ogni forma di violenza connessa alle manifestazioni sportive, attraverso il costante controllo del territorio, la raccolta tempestiva degli elementi utili alla ricostruzione degli episodi e la collaborazione con le altre articolazioni istituzionali, affinché lo sport possa continuare a rappresentare un momento di aggregazione e partecipazione, nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti.