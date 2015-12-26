Viale Kennedy: via i pini per mettere in sicurezza la strada

Chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di oltre 3 milioni di euro. Verrà “rifatto” anche viale De Gasperi

95047.it All’orizzonte si profila un totale ridisegno dei viali Kennedy e Alcide De Gasperi. La questione è quella degli alberi presenti ai bordi delle carreggiate con le radici dei pini mediterranei che hanno oramai divelto ed squarciato in più tratti del tragitto l’asfalto della strada. Nemmeno i marciapiedi se la passano bene: ma, in questo caso, non dipende strettamente dagli arbusti, semmai è una questione di manutenzione. Già su viale Kennedy esiste una ordinanza sindacale che vieta alle auto di superare il limite (improponibile) di non varcare la soglia dei 10 chilometri orari.

In questo contesto - che aggiunge una condizione di sicurezza per pedoni ed automobilisti, praticamente inesistente - arriva la notizia della richiesta, da parte della giunta comunale, di accendere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di un totale di oltre 3 milioni di euro che serviranno a riqualificare i due viali. La richiesta è già stata inviata. Il progetto prevede che vengano estirpati i pini ed al loro posto piantate una serie di pianticelle per eliminare, così, il problema delle radici che affondano sull’asfalto. Si tratterebbe di un restyling che riconfigurerebbe del tutto una parte importante del quartiere Ardizzone. Impossibile, al momento, calcolare i tempi burocratici dell’intera operazione.