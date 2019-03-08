VICENZA: Camion in fuga travolge passeggino: grave bimbo di 14 mesi

Un bimbo di 14 mesi è stato travolto da un camion, il cui conducente ha poi cercato di darsi alla fuga.Il piccolo è in gravi condizioni. E' successo a Marostica, nel Vicentino.Il conducente del tir è...

A cura di Redazione 08 marzo 2019 20:02

Condividi