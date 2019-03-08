VICENZA: Camion in fuga travolge passeggino: grave bimbo di 14 mesi
Un bimbo di 14 mesi è stato travolto da un camion, il cui conducente ha poi cercato di darsi alla fuga.Il piccolo è in gravi condizioni. E' successo a Marostica, nel Vicentino.Il conducente del tir è...
Un bimbo di 14 mesi è stato travolto da un camion, il cui conducente ha poi cercato di darsi alla fuga.
Il piccolo è in gravi condizioni. E' successo a Marostica, nel Vicentino.
Il conducente del tir è stato fermato dai carabinieri.
Era in stato di ebrezza.Viaggiava ad alta velocità e ha perso il controllo del mezzo in una curva, finendo su un gruppetto familiare.
Il bimbo che era sul passeggino è stato sbalzato a terra.
Ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi il padre e un fratellino di 4 anni.