VICENZA: Camion in fuga travolge passeggino: grave bimbo di 14 mesi

08 marzo 2019 20:02
Un bimbo di 14 mesi è stato travolto da un camion, il cui conducente ha poi cercato di darsi alla fuga.

Il piccolo è in gravi condizioni. E' successo a Marostica, nel Vicentino.

Il conducente del tir è stato fermato dai carabinieri.

Era in stato di ebrezza.Viaggiava ad alta velocità e ha perso il controllo del mezzo in una curva, finendo su un gruppetto familiare.

Il bimbo che era sul passeggino è stato sbalzato a terra.

Ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi il padre e un fratellino di 4 anni.

 

 

