VICENZA: TRADISCE LA MOGLIE E L'AMANTE CON LA GIOVANE COLF: LORO LO SCOPRONO E LO PICCHIANO

E’ successo in provincia di Vicenza, dove un 55enne libero professionista è stato aggredito e picchiato dalla moglie e dalla sua ex segretaria, sua attuale amante. L’uomo sarebbe stato colto sul fatto con la donna delle pulizie e questo avrebbe scatenato le ire delle due donne, che lo hanno picchiato a tal punto da mandarlo al pronto soccorso.

La notizia è de Il Giornale di Vicenza: secondo quanto riporta il quotidiano, l’uomo si trovava in compagnia di una ragazza di 26 anni, impiegata come donna delle pulizie nel luogo dove lui lavora. Le altre due, che erano a conoscenza della relazione che lui intratteneva con entrambe, sospettavano che coltivasse altre frequentazioni e lo hanno così tenuto d’occhio, fino a quando non lo hanno beccato.

Il 55enne è stato trasferito in ospedale e guarirà in pochi giorni dalle ferite.

Ora all’uomo rimane da scegliere se sporgere denuncia, ma è indubbio che in famiglia interverranno gli avvocati.