95047

VICENZA: TRADISCE LA MOGLIE E L'AMANTE CON LA GIOVANE COLF: LORO LO SCOPRONO E LO PICCHIANO

E’ successo in provincia di Vicenza, dove un 55enne libero professionista è stato aggredito e picchiato dalla moglie e dalla sua ex segretaria, sua attuale amante. L’uomo sarebbe stato colto sul fatto...

A cura di Redazione Redazione
14 gennaio 2020 20:06
VICENZA: TRADISCE LA MOGLIE E L'AMANTE CON LA GIOVANE COLF: LORO LO SCOPRONO E LO PICCHIANO -
Oltre 95047
Condividi

E’ successo in provincia di Vicenza, dove un 55enne libero professionista è stato aggredito e picchiato dalla moglie e dalla sua ex segretaria, sua attuale amante. L’uomo sarebbe stato colto sul fatto con la donna delle pulizie e questo avrebbe scatenato le ire delle due donne, che lo hanno picchiato a tal punto da mandarlo al pronto soccorso.

La notizia è de Il Giornale di Vicenza: secondo quanto riporta il quotidiano, l’uomo si trovava in compagnia di una ragazza di 26 anni, impiegata come donna delle pulizie nel luogo dove lui lavora. Le altre due, che erano a conoscenza della relazione che lui intratteneva con entrambe, sospettavano che coltivasse altre frequentazioni e lo hanno così tenuto d’occhio, fino a quando non lo hanno beccato.

Il 55enne è stato trasferito in ospedale e guarirà in pochi giorni dalle ferite.

Ora all’uomo rimane da scegliere se sporgere denuncia, ma è indubbio che in famiglia interverranno gli avvocati.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047