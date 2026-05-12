Video shock della corsa clandestina con colpi di pistola: due denunciati

La Polizia di Stato – Squadra a Cavallo – ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del tribunale di Caltagirone, due catanesi di 40 e 45 anni per aver partecipato, a vario titolo, ad una competizione non autorizzata tra cavalli.

I poliziotti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania sono stati informati che venerdì mattina c’era stata una corsa clandestina tra due cavalli e stavano circolando sui social video che riprendevano la gara con decine di scooter attorno ai puledri con persone armate che esplodevano colpi in aria.

I poliziotti hanno subito dato avvio a serrati controlli presso le stalle di San Cristoforo a Catania, unitamente ai medici del Servizio Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, al fine di individuare i cavalli impiegati per la corsa e metterli in salvo.

Il primo controllo ha dato subito esito positivo in quanto il proprietario della stalla ha ammesso che il puledro di circa un anno presente era quello che il giorno prima aveva gareggiato.

Sia la stalla che il cavallo erano del tutto privi di identificazione; pertanto, l’equide è stato identificato con l’applicazione del microchip, sequestrato e affidato ad un’azienda specializzata che se ne prenderà cura.

Contestualmente al primo controllo, altri agenti di Polizia hanno individuato un’altra stalla abusiva dove era presente un cavallo con regolare microchip, ma, da una comparazione dei video, non era quello impiegato per la corsa.

Continuando i controlli, sempre a San Cristoforo, i poliziotti hanno stretto il cerchio e il secondo cavallo è stato sequestrato in un’altra stalla abusiva poco distante dalla prima.

Durante il controllo è emerso che anche questo puledro era senza microchip, pertanto, non censito in banca dati per sfuggire alle verifiche dei veterinari.

In questa occasione, i poliziotti hanno riconosciuto uno dei due fantini che ha condotto il calesse, il quale, avendo gareggiato a volto scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità e dichiarato di non volersi sottrarre alle conseguenze di aver partecipato alla competizione, ma si è dissociato da chi era armato ed ha esploso colpi in aria.

I cavalli sequestrati erano in buone condizioni di salute e sono stati affidati ad un’azienda specializzata che se ne prenderà cura, scongiurando così un nuovo impiego per le corse clandestine o, ancor peggio, la macellazione.

Tutte le persone presenti nelle stalle controllate sono state condotte dai poliziotti presso gli uffici della Squadra a Cavallo.

Allo stato attuale, secondo quanto emerso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole fino a condanna definitiva, due persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Caltagirone che valuterà gli elementi indiziari al momento raccolti in ordine alla corsa clandestina che si è tenuta nel territorio di Palagonia lungo le strade interpoderali vicino alla ss 417 Catania-Gela.

I due proprietari delle stalle sono stati sanzionati amministrativamente dai medici veterinari per le sanzioni previste in caso di assenza di autorizzazione per detenere gli animali, per non averli censiti in banca dati e per non averli sottoposti alle previste visite sanitarie.