VIGILI DEL FUOCO: 975.000 INTERVENTI NEL 2024, SICILIA SECONDA SOLO ALLA LOMBARDIA

Sono stati complessivamente 975.000 circa gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai vigili del fuoco nel 2024, una media di 2670 al giorno, di poco inferiori rispetto a quelli del 2023, quando furono 1.014.400.

In Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 117.033. Seguono: Sicilia 88.633, Lazio 86.359, Emilia Romagna 81.604, Campania 80.237, Piemonte 75.266, Toscana 68.803, Veneto 67.968, Puglia 57.940, Calabria 39.228, Liguria 38.728, Sardegna 35.895, Marche 34.543, Friuli Venezia Giulia

32.292, Abruzzo 27.842, Umbria 22.395, Basilicata 11.577, Molise 8.239.

Del totale interventi, 226.147 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 207.386 soccorsi e salvataggi, 59.382 dissesti statici e 55.001 incidenti stradali.