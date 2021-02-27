VIGILI DEL FUOCO: AUGURI AL CORPO, OGGI COMPIE 82 ANNI, TANTI AUGURI E GRAZIE!

Il 27 febbraio 1939, dall'unione dei vari corpi comunali, nasceva il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Da quel giorno di 82 anni fa, donne e uomini sempre pronti all’intervento. lavora quotidianamente per il bene della collettività, in soccorso dei cittadini e a tutela dell'ambiente, anche a rischio della sua stessa vita.

BUON SERVIZIO E GRAZIE!

Da 82 anni accanto alla gente, con un’organizzazione moderna e flessibile, capace di garantire qualità e alta specializzazione. A tutti i #vigilidelfuoco di ieri e di #oggi gli auguri del capo Dipartimento Laura Lega e del capo del Corpo Fabio Dattilo #27febbraio pic.twitter.com/lu8vASAQvU

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 27, 2021