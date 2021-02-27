VIGILI DEL FUOCO: AUGURI AL CORPO, OGGI COMPIE 82 ANNI, TANTI AUGURI E GRAZIE!
Il 27 febbraio 1939, dall'unione dei vari corpi comunali, nasceva il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.Da quel giorno di 82 anni fa, donne e uomini sempre pronti all’intervento. lavora quotidianame...
Il 27 febbraio 1939, dall'unione dei vari corpi comunali, nasceva il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Da quel giorno di 82 anni fa, donne e uomini sempre pronti all’intervento. lavora quotidianamente per il bene della collettività, in soccorso dei cittadini e a tutela dell'ambiente, anche a rischio della sua stessa vita.
BUON SERVIZIO E GRAZIE!
Da 82 anni accanto alla gente, con un’organizzazione moderna e flessibile, capace di garantire qualità e alta specializzazione. A tutti i #vigilidelfuoco di ieri e di #oggi gli auguri del capo Dipartimento Laura Lega e del capo del Corpo Fabio Dattilo #27febbraio pic.twitter.com/lu8vASAQvU
— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 27, 2021