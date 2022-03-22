VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA INTERVENGONO PER L'INCENDIO DI UNA ROULOTTE E DI UN'AUTOVETTURA IN PIENO CENTRO*
Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per lo spegnimento dell'incendio di una roulotte e di un'autovettura in via Veniero a Catania, nei pressi della zona destinata al mercato.
Le fiamme molto alte ed il denso fumo nero sono stati visibili da diverse zone della città ed alla Numero Unico per le Emergenze, il NUE 112, sono arrivate diverse chiamate.
Per domare le fiamme si è reso necessario anche l'invio di una ulteriore autobotte.
Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.
Sul posto anche la Polizia di Stato e i sanitari del Servizio 118.