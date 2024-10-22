VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE: 90 OPERAZIONI DI SOCCORSO NELLA PROVINCIA DI CATANIA

Sono stati effettuati circa 90 interventi su tutto il territorio provinciale.Gli interventi effettuati sono stati principalmente per allagamenti, danni d'acqua, problemi strutturali ed operazioni di...

Sono stati effettuati circa 90 interventi su tutto il territorio provinciale.

Gli interventi effettuati sono stati principalmente per allagamenti, danni d'acqua, problemi strutturali ed operazioni di soccorso a persone.

I territori che hanno visto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale impegnati sono stati principalmente quelli dei comuni di Giarre, Mascali, Fiumefreddo e paesi etnei limitrofi.

Diverse le vetture bloccate con persone dentro e le strade allagate.

Tra le situazioni più rilevanti, una frana in località Mascali che ha isolato alcune abitazioni in una zona residenziale.