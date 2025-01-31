VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE A PATERNÒ: SEGNALATA FUGA DI GAS IN ZONA SANT’ANTONIO

PATERNO’ – Poco prima delle 21 di oggi, 31 gennaio 2025, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Piazza Armando Diaz, nella zona di Sant’Antonio, a seguito di segnalazioni riguardanti una fuga di gas....

PATERNO’ – Poco prima delle 21 di oggi, 31 gennaio 2025, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Piazza Armando Diaz, nella zona di Sant’Antonio, a seguito di segnalazioni riguardanti una fuga di gas.

L’intervento è stato tempestivo, con la squadra operativa che ha avviato immediatamente le procedure per individuare la fonte della perdita e mettere in sicurezza l’area.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti, soprattutto alla luce dell’esplosione avvenuta a Catania dieci giorni fa.

Il clima di paura si è diffuso rapidamente, portando a un’impennata delle chiamate ai numeri di emergenza.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, negli ultimi giorni si è registrato un aumento esponenziale delle segnalazioni per presunte fughe di gas in provincia di Catania.

Tuttavia, le autorità rassicurano: in molti casi si tratta di falsi allarmi, generati dall’ansia collettiva. I Vigili del Fuoco invitano la popolazione a mantenere la calma e a segnalare eventuali anomalie senza cedere al panico, affinché gli interventi possano concentrarsi sui reali pericoli.

Le indagini sulla segnalazione odierna sono ancora in corso per stabilire la reale entità del problema.

GRAZIE A SIMONA PER LA SEGNALAZIONE