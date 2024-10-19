VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO A BELPASSO E MISTERBIANCO PER SALVARE AUTOMOBILISTI INTRAPPOLATI NELLE AUTO

Dalla mattina di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono stati impegnati in una serie di interventi a causa delle forti piogge e del maltempo che ha colpito la provincia. Nume...

Dalla mattina di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono stati impegnati in una serie di interventi a causa delle forti piogge e del maltempo che ha colpito la provincia. Numerose le richieste d’aiuto arrivate al Numero Unico di Emergenza (112), con le segnalazioni girate prontamente alla sala operativa provinciale.

Gli interventi si sono concentrati principalmente su automobilisti in difficoltà, a causa di veicoli in panne e strade allagate. I dissesti statici e i problemi legati all’allagamento sono stati i principali motivi delle chiamate.

A Misterbianco, in via Pezza Mandra, i sommozzatori del Nucleo di Catania sono intervenuti per mettere in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto a causa dell'acqua alta.

A Belpasso, invece, un’altra squadra dei Vigili del Fuoco è accorsa per soccorrere un conducente rimasto intrappolato con il suo veicolo sotto un cavalcavia allagato nei pressi della Strada Statale 121.

Oltre alla città di Catania, le chiamate d'emergenza sono arrivate anche dal Calatino e dall’hinterland etneo, con segnalazioni di alberi caduti o danneggiati a causa del maltempo. A Randazzo, una squadra del Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco è intervenuta per rimuovere dei pini che si erano spezzati, coinvolgendo alcune vetture parcheggiate.

Dalle 8 di questa mattina, sono stati effettuati circa 50 interventi di soccorso e una decina sono ancora in corso. La situazione resta monitorata, con i Vigili del Fuoco impegnati su più fronti per garantire la sicurezza della popolazione e gestire le emergenze causate dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo ha creato disagi in diverse aree della provincia, ma il lavoro incessante delle squadre di soccorso sta contribuendo a risolvere molte delle situazioni di criticità.