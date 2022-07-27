VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER L'INCENDIO DI UN CAMION SULL'ASSE DEI SERVIZI A CATANIA

Intorno alle 11,00 di stamani, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per lo spegnimento dell'incendio di un mezzo pesante che stava transitando sull' Asse dei Servizi...

Il mezzo pesante trasportava un container al cui interno vi era un piccolo escavatore e dei materassi.

Per cause in corso di accertamento, l'incendio di è sviluppato all'interno del container.

Quando l'autista si è accorto del fumo ha fatto la richiesta di soccorso ed ha sganciato il container, mettendo al sicuro la motrice del mezzo.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio, alla messa in sicurezza del mezzo e gestito il transito dei veicoli prima dell'arrivo della Polizia Stradale.

Oltre alla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud è stato necessario inviare anche un'autobotte dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

Non ci sono stati comunicati danni a persone.