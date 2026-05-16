🚨 Tangenziale di Catania, scontro tra furgone e auto: feriti lievi

Incidente questa mattina al km 10 della Tangenziale di Catania in direzione Siracusa: coinvolti un furgone di turisti francesi e un’auto.

Mattinata di paura lungo la Tangenziale di Catania, dove un incidente stradale si è verificato al km 10 della carreggiata in direzione Siracusa.

Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone con a bordo alcuni turisti francesi si è scontrato con un’autovettura, causando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e dei mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Secondo le prime informazioni raccolte, tutti gli occupanti dei due veicoli sarebbero rimasti in buone condizioni. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, hanno prestato le cure necessarie ai passeggeri, che avrebbero riportato soltanto alcune contusioni.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.