VIGILI DEL FUOCO: LA NOTA USB "MENO MEDAGLIE E PIÙ SICUREZZA"

Nota di Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb Vigili del fuoco. “Le condizioni lavorative peggiorano, è necessario investire sul soccorso tecnico urgente, sulla sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori e cittadini, investendo su, mezzi attrezzature e uomini. È necessario aumentare l’organico e riclassificare alcune sedi come Caltagirone, Paternò, Piazza Armerina, da SD3 a categoria massima SD5, aprire i nuovi Distaccamenti decretati di Palagonia e Roccalumera. Senza dimenticare di investire sui sommozzatori di Catania.

La Repubblica italiana è fondata sul soccorso tecnico urgente, i vigili del fuoco, sono il soccorso tecnico urgente ma, a quanto pare, i lavoratori siciliani, rimangono, senza buoni pasto e mensa, a digiuno! Da oltre 7 mesi, salvaguardiamo le autostrade, sono briciole sono stati elargiti!

Siamo stanchi di medaglie e pacche sulle spalle, ed abbiamo dichiarato lo stato di agitazione regionale, la regione latita! L’amministrazione silente ed impotente!

Non ci resta che farci sentire!

DOVETE FARE DI PIÙ PER I VIGILI DEL FUOCO. Meno medaglie, più sicurezza ed economie !!!”

Carmelo Barbagallo Coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia