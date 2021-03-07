VIGILI DEL FUOCO SALVANO DUE CUCCIOLI DI CANE A MINEO
La squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone del Comando provinciale di Catania è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi in un casolare abbandonato vicino all’ex stazione ferroviaria di Mineo.
I Vigili del Fuoco hanno trovato un sacco di juta abbandonato tra dei rovi. All’interno del sacco si trovavano 4 cuccioli di cane, nati da pochi giorni. Solo due di loro sono sopravvissuti.
I due cuccioli si trovano adesso in custodia presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Caltagirone ed il personale si sta prendendo cura di loro.
Sono state già fatte le opportune segnalazioni, nella speranza che qualcuno li adotti.