VIGILI DEL FUOCO: SITUAZIONE CRITICA A TORRE ARCHIRAFI, GIARRE E ACIREALE

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha registrato un totale di 64 interventi in tutta la provincia nelle prime quattro ore del 13 novembre 2024, a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Gli interventi si sono concentrati principalmente su operazioni di soccorso e gestione dei danni provocati dal maltempo.

Attività e Interventi

Dei 64 interventi complessivi, 13 sono ancora in corso e riguardano attività di soccorso a persone, danni d’acqua, servizi di assistenza, dissesti statici e il recupero di autovetture e veicoli intrappolati. I territori maggiormente interessati dalle difficoltà sono stati i comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant'Antonio.

Intervento Rilevante a Riposto

Uno degli interventi più rilevanti si è svolto nella frazione di Altarello, nel comune di Riposto, dove un fiume ha esondato, invadendo il piano terra di un’abitazione. Al momento dell’allagamento, all’interno dell’edificio si trovavano quattro persone, due delle quali disabili. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente, utilizzando anche il mezzo anfibio per garantire il soccorso e il recupero delle persone in difficoltà. L'intervento è ancora in corso, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i residenti e prevenire ulteriori danni.

Rafforzamento delle Risorse

Per far fronte all'emergenza e garantire un adeguato supporto alle operazioni, è stato richiamato personale in servizio straordinario.

Le squadre stanno lavorando in modo coordinato per gestire la situazione in tutte le aree colpite, affrontando le problematiche legate a allagamenti, dissesti statici e difficoltà di circolazione causate dal maltempo.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania proseguirà nelle operazioni di soccorso e monitoraggio, continuando a fornire assistenza alla popolazione nelle aree maggiormente colpite.