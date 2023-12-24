VIGILIA DI NATALE TRAGICA A PALERMO. PADRE CADE DAL SESTO PIANO INSIEME AL FIGLIO DI 4 ANNI PER TENTARE DI SALVARLO: LUI MUORE, BAMBINO ILLESO
Padre e figlio, di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo, finendo sutta tettoia di un ristorante.
L'uomo, professore della facoltà di Ingegneria è morto in ospedale.
Il bambino è ricoverato al Vincenzo Cervello nel reparto di pediatria e non si conoscono ancora le sue condizioni. Qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone e il padre, nel tentativo di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.
Il bambino ricoverato in ospedale è vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. Il piccolo, 4 anni, chiede continuamente del padre, dicono in ospedale.
La vittima, professore ordinario all'Università di Palermo, da poco più di un anno aveva perso la moglie. L'incidente è accaduto intorno alle 15.
Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.