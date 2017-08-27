Fortunatamente non è accaduto nulla di grave, all'interno del “Giardino Moncada” (Villa Comunale)Da quanto appreso, i rami si sono staccati da un grosso pino, alto circa 15 metri. Un episodio che pur...

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave, all'interno del “Giardino Moncada” (Villa Comunale)

Da quanto appreso, i rami si sono staccati da un grosso pino, alto circa 15 metri. Un episodio che purtroppo accade spesso in questi tipi di alberi, che spesso non vengono puliti e controllati. Ora urge un controllo accurato degli altri alberi presenti in loco, considerato che a Catania, per un fatto simile, ha perso la vita una persona. Tutti sappiamo che nessuno ha colpe specifiche per questo episodio, ma spingiamo gli enti competenti a programmare una giusta prevenzione onde evitare maggiori problemi.

VILLA COMUNALE: RAMI SI STACCANO DA UN GROSSO ALBERO PERICOLO SCAMPATO - LE FOTO 1/14 Successivo »

https://youtu.be/pTsH0uLLk3A