VILLA MONCADA CHIUSA DA DOMANI 09 SETTEMBRE

Per consentire, i lavori di collocamento degli stand, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture, per la realizzazione dell'evento "FIERA DI SETTEMBRE" in programma dal 15 al 24 settembre , la villa Comunale “Giardino Moncada” per motivi di sicurezza e di ordine pubblico sarà chiusa al pubblico dalle ore 0.01 di sabato 09.09.2017 alle ore 24.00 di giovedì 28/09/2017, come riportato nell'ordinanza sindacale n° 142 del 07-09-2017.

L’ingresso ai visitatori sarà consentito nel periodo dal 15/09/2017 al 25/09/2017, dalle ore 17,00 alle ore 24.00.

