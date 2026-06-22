Vino siciliano in crisi: uve danneggiate e raccolto a rischio, chiesti aiuti urgenti.

Incontro a Catania tra l'assessore regionale all'Agricoltura e le cooperative vitivinicole. Preoccupano la cicalina, le fisiopatie e il calo della qualità delle uve, soprattutto quelle a bacca rossa.

L'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, ha incontrato ieri a Catania, al Palazzo della Regione, gli esponenti del mondo delle cooperative vitivinicole siciliane per fare il punto sulle misure di contenimento della crisi e sulla programmazione per lo sviluppo e il rilancio del settore.

Nel corso dell'incontro è emersa la necessità di intervenire a livello emergenziale con una distillazione di crisi poiché, prima della vendemmia 2025, si è registrata una scarsa maturazione delle uve e una bassa qualità del prodotto legate in particolare alla presenza della cicalina, un insetto estremamente dannoso per le piante, e alla presenza di varie fisiopatie.

A soffrire di più sono stati i vitigni a bacca rossa.

Entro questa settimana le associazioni di categoria presenteranno in assessorato un articolato pacchetto di proposte volto a limitare i danni. L'assessore Sammartino, intanto, si è impegnato a portare il tema all'Assemblea regionale siciliana e a recuperare le risorse necessarie per finanziare il processo di distillazione.