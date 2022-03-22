95047

VINTI 2 MILIONI DI EURO ALLA TABACCHERIA DI ETNAPOLIS

A cura di Redazione Redazione
22 marzo 2022 16:05
Due milioni di euro. E' l'ammontare di una vincita a Belpasso,  dove è  stato comprato un biglietto "Il Miliardario Maxi" del costo di circa 20 euro nel centro commerciale Etnapolis. Il vincitore, come avviene in questi casi particolari, è ancora anonimo

Sulla pagina dello stesso centro commerciale è stata pubblicata una copia del biglietto vincente e un post con scritto: “Iniziamo la settimana con una notizia che ci ha resi felici, in questi giorni di profonda tensione. Una combinazione vincente e stratosferica che nessuno dimenticherà facilmente”.

Il numero fortunato è stato il 14.

Il premio economico centrato dal neo-milionario giocatore, costituisce la seconda vincita in relazione al concorso in questione.

La vittoria massima è, infatti, di 5 milioni.

 

