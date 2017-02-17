"Hai vinto un iPhone", se clicchi sono guai

Se ricevete questo messaggio “Complimenti hai vinto un iPhone” o “Congratulazioni, hai vinto un iPhone”, non cliccate sul link esterno. E’ un virus. Il rischio, aprendo quel link, è di danneggiare il...

Se ricevete questo messaggio “Complimenti hai vinto un iPhone” o “Congratulazioni, hai vinto un iPhone”, non cliccate sul link esterno. E’ un virus. Il rischio, aprendo quel link, è di danneggiare il telefono e di perdere tutti i dati. Si tratta di uno dei tanti trucchetti ruba-soldi.

Qualcuno vi invia un messaggio cercando di farvi cliccare su un link interessante come la vincita di un premio. In altri casi venite messi in allerta che un vostro account è stato violato. Per rimediare dovrete accedere nuovamente con le vostre credenziali e cambiare password.

Il consiglio è sempre di pensare bene prima di cliccare link del genere. Potrebbe capitare che il messaggio compaia all’interno di una finestra del browser e non siate in grado di chiudere la finestra subito.

Se invece avete già cliccato e non ne potete più di ricevere il messaggio potete rimuoverlo ed eliminarlo tramite una scansione del pc e controllo di estensioni e programmi che avete installato involontariamente di recente.