VIOLENTA GRANDINATA NELLA NOTTE NEL CATANESE: INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO E PAURA A RIPOSTO PER LA PIENA DI UN TORRENTE

Avverse condizioni meteo con una forte grandinata ha interessato, nottetempo, alcuni paesi etnei del versante Sud-Est.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso.

In particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, sono stati effettuati molti interventi di soccorso per automobilisti bloccati nelle loro auto in panne e danni d'acqua.

Oltre alle squadre del della Sede Centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori VVF dei Nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

Dalle 00,00 alle 8,00 di oggi:

n° 32 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania.

n° 16 interventi in corso:

n° 14 da espletare

Sì segnala a Riposto, zona Torre Archirafi, la piena di un torrente.

Al momento la situazione è sotto controllo e sul posto è ancora presente la squadra del Distaccamento di Riposto.

Nelle foto he seguono un intervento di soccorso a persona in via Fisichelli a San Giovanni la Punta (CT)