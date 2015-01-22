Violenta grandinata, tuoni, pioggia battente e allagamenti
Da Bronte a Paternò sino a tutta la fascia ionica: l'allerta meteo è di livello arancione
95047.it Una mattinata devastante con pioggia e forti raffiche di vento che stanno causando disagi in tutta la provincia di Catania, dove sono cadute anche delle intense grandinate. Oltre al capoluogo etneo i fenomeni, accompagnati da tuoni violenti e fulmini, hanno interessato in particolare la fascia che di territorio che da Bronte arriva a Paternò e sino a tutta la fascia jonica. Il centralino dei Vigili del Fuoco è stato assediato da telefonate, soprattutto per segnalare auto in panne e allagamenti in abitazioni ed esercizi commerciali. In alcuni quartieri si è registrata anche la momentanea sospensione dell'erogazione di energia elettrica. Si raccomanda la massima prudenza a chi si trova fuori.
Disagi alla circolazione sono stati registrati nel centro storico, a Catania, in particolare in via Etnea dove la pioggia si è trasformata in un fiume in piena da guadare.