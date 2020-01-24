VIOLENTISSIMO TERREMOTO IN TURCHIA, MAGNITUDO 6.6: SI TEMONO MORTI

FLASHUn violentissimo terremoto di magnitudo 6.6 secondo le prime stime preliminari – ha colpito pochi minuti fa il cuore della Turchia: erano le 18:55 (ora italiana) e ore 21.55 (ora locale nella zo...

A cura di Redazione 24 gennaio 2020 19:22