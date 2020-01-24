95047

VIOLENTISSIMO TERREMOTO IN TURCHIA, MAGNITUDO 6.6: SI TEMONO MORTI

FLASHUn violentissimo terremoto  di magnitudo 6.6 secondo le prime stime preliminari – ha colpito pochi minuti fa il cuore della Turchia: erano le 18:55 (ora italiana) e ore 21.55 (ora locale nella zo...

A cura di Redazione Redazione
24 gennaio 2020 19:22
FLASH

Un violentissimo terremoto  di magnitudo 6.6 secondo le prime stime preliminari – ha colpito pochi minuti fa il cuore della Turchia: erano le 18:55 (ora italiana) e ore 21.55 (ora locale nella zona del terremoto) quando la terra ha tremato in modo spaventoso in tutta l’Anatolia

L’epicentro della scossa è stato localizzato appena a Sud/Ovest di Sivrice, nei pressi del Lago di Hazar, sui cui litorali è in corso l’allarme tsunami.

Si temono vittime

İzlemek Bile Ürpertici.
Geçmiş Olsun #Elazığ

pic.twitter.com/rg2aEugj5P

— Bedri ÖNGÜN 🇹🇷 (@bedriongun) January 24, 2020

#Elazığ
Hatay’dan bu şekilde hissettik. pic.twitter.com/c7c96BhREY

— Merve Güzel (@Merveguzely) January 24, 2020

#Elazığ merkezli meydana gelen #deprem Hatay'da Kayseride ve #diyarbakır olmak üzere bir çok ilde hissedildi.

Geçmiş olsun Türkiye pic.twitter.com/3odk9lwKrW

— Erdal Bayansal (@ErdalBayansal) January 24, 2020

