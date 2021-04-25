VIOLENTO CONTRO FRA DUE AUTOMOBILI A PATERNO', FERITO ED AIRBAG ESPLOSI

Un incidente stradale si è verificato oggi 25 Aprile 2021 intorno alle ore 12.30 sulla Sp 137 in c.da Gianferrante.Ad essere coinvolti due autovetture una Fiat 500 ed una Fiat Panda.Non si conosce an...

Un incidente stradale si è verificato oggi 25 Aprile 2021 intorno alle ore 12.30 sulla Sp 137 in c.da Gianferrante.

Ad essere coinvolti due autovetture una Fiat 500 ed una Fiat Panda.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, dalle prime informazioni pare sia trattato di uno scontro frontale.

Violento è stato l'impatto tanto che gli airbag di entrambe le automobili sono esplosi in seguito all'impatto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 , che ha soccorso un uomo, l'occupante della Fiat 500, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Per gli accertamenti del sinistro ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica dello scontro sono intervenuti i vigili urbani di Paternò.

IN AGGIORNAMENTO