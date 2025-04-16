VIOLENTO SCHIANTO IERI A MISTERBIANCO: AUTO CONTRO IL MURO, ESPLODONO GLI AIRBAG, FERITO CONDUCENTE

Misterbianco (CT), 15 aprile 2025 – Paura nella serata di ieri lungo la superstrada 121, in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo di immissione sulla tangenziale (Circonvallazione) di...

Misterbianco (CT), 15 aprile 2025 – Paura nella serata di ieri lungo la superstrada 121, in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo di immissione sulla tangenziale (Circonvallazione) di Catania, in direzione del capoluogo etneo.

Secondo le prime ricostruzioni, una Ford Kuga avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando a schiantarsi violentemente contro il muro laterale dello svincolo. A seguito dell’impatto, il veicolo avrebbe compiuto un testa-coda, terminando la sua corsa in contromano rispetto al senso di marcia.

Lo schianto è stato particolarmente violento, tanto da provocare l’esplosione degli airbag del mezzo. Fortunatamente, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al conducente dell’auto, che è stato successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento, non si conoscono le sue condizioni.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nel tratto interessato, con disagi alla viabilità in direzione Catania, soprattutto nelle prime ore successive all’accaduto.

Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per ripristinare la normale circolazione stradale.