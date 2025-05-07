VIOLENTO SCONTRO A PIANO TAVOLA QUESTA MATTINA: UN’AUTO SI RIBALTA, UN FERITO SULLA SP 14

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina, martedì 7 maggio 2024, poco prima delle 9:00, lungo la Strada Provinciale 14, un’importante arteria che collega la frazione di Piano Tavola c...

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina, martedì 7 maggio 2024, poco prima delle 9:00, lungo la Strada Provinciale 14, un’importante arteria che collega la frazione di Piano Tavola con il comune di Belpasso. Due autovetture sono state coinvolte in un violentissimo scontro che ha provocato il ribaltamento di una delle due, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.

Le vetture coinvolte sono una Alfa Romeo Giulietta, che trasportava due giovani e un’Opel Mokka guidata da un 51enne residente a Belpasso.

Fortunatamente, i due giovani dell’Alfa Giulietta sono usciti illesi dal sinistro. Il conducente dell’Opel Mokka, invece, a seguito dell’impatto, è rimasto ferito, ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 51enne è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente, ricostruita dalla Polizia Locale di Belpasso intervenuta sul luogo, i due veicoli stavano percorrendo la stessa corsia quando si sono scontrati, con l'Opel Mokka che, a seguito della violenza dell’impatto, si è ribaltata su un fianco, finendo fuori dalla carreggiata. L

’esplosione degli airbag dei veicoli ha testimoniato l’intensità dell’urto, ma, fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha subito gravi lesioni.

Il violento impatto ha danneggiato anche un palo della segnaletica stradale, che è stato distrutto dalla collisione. Gli agenti della Polizia Locale di Belpasso, arrivati sul posto per i rilievi del caso, hanno avviato le indagini per determinare con maggiore precisione le cause dell’incidente e per ricostruire la dinamica completa.

Nonostante la spaventosa scena, il bilancio finale sembra essere relativamente positivo, con solo uno dei conducenti trasportato in ospedale per gli accertamenti e gli altri coinvolti illesi. Tuttavia, l'incidente evidenzia ancora una volta la necessità di prestare massima attenzione alla guida, soprattutto su strade ad alta percorrenza come la SP 14.