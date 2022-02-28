95047

VIOLENTO SCONTRO AUTO-MOTO A CATANIA, LA MOTO SI RIBALTA

28 febbraio 2022 11:52
News
FLASH

Grave incidente a Catania in via Palermo, nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Garibaldi Nesima ntorno alle ore 10.30.

Secondo le prime informazioni sono coinvolti una vettura hyundai ed una moto di grossa cilindrata che si sono scontrati.

A causa del violento impatto la moto si è ribaltata (ha terminato la sua corsa sottosopra), ferito in modo serio il centauro.

Sul posto sono presenti tre ambulanze, al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportati.

Inevitabili i disagi alla viabilità. Il traffico sta subendo forti rallentamenti dovuti alle operazioni di soccorso.

Adesso toccherà all'autorità competenti effettuate i rilievi per stabilire l'esatta dinamica.

