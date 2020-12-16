VIOLENTO SCONTRO AUTO-MOTO A MOTTA SANT’ANASTASIA

Grave incidente questa mattina sulla sp 13, la strada che collega il paese di Motta Sant'Anastasia allo svincolo della ss121 in territorio di motta.Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabin...

Grave incidente questa mattina sulla sp 13, la strada che collega il paese di Motta Sant'Anastasia allo svincolo della ss121 in territorio di motta.

Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri che sono sul posto per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un scontro tra una jeep ed una moto.

Violentissimo è stato lo scontro, la moto è andata completamente distrutta.

Ferito è immediatamente soccorso il centauro che èstato trasferito all'ospedale per le cure del caso , al momento sconosciuta la prognosi.

Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti

Notizia in aggiornamento