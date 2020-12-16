95047

VIOLENTO SCONTRO AUTO-MOTO A MOTTA SANT’ANASTASIA

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2020 11:02
Grave incidente questa mattina sulla sp 13, la strada che collega il paese di Motta Sant'Anastasia allo svincolo della ss121 in territorio di motta.

Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri che sono sul posto per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un scontro tra una jeep ed una moto.
Violentissimo è stato lo scontro, la moto è andata completamente distrutta.
Ferito è immediatamente soccorso il centauro che èstato trasferito all'ospedale per le cure del caso , al momento sconosciuta la prognosi.
Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti
Notizia in aggiornamento

