VIOLENTO SCONTRO AUTO-MOTO A MOTTA SANT'ANASTASIA , FERITO UN CENTAURO

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi 30 Settembre 2022 lungo la Strada Provinciale 13 la strada che collega il paese di Motta Sant’Anastasia allo svincolo della ss121 in territorio di motta nei pressi del cimitero Tedesco.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità compenti si è verificato un violento scontro che coinvolto un autovettura Honda ed una moto BMW di grossa cilindrata

Nell’impatto, ad avere la peggio è stato il motociclista, che a causa del violento impatto è caduto rovinosamente a terra, l'uomo è stato trasportato con l’ambulanza all’Ospedale , secondo le prime informazioni con importanti traumi alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita, il conducente dell’auto non ha avuto bisogno di ricovero in pronto soccorso.

Gli accertamenti del caso, per chiarire la dinamica del sinistro sono affidati ai Carabinieri della locale stazione.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti