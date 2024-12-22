VIOLENTO SCONTRO IERI A PATERNÒ IN VIA CIRCUMVALLAZIONE: FERITO LIEVE, INDAGINI IN CORSO PER IDENTIFICARE L'AUTO FUGGITA
L'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, 21 dicembre 2024, a Paternò, intorno alle 18:30, in via Circumvallazione, nei pressi dell'incrocio con via Arena, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono stati coinvolti in un violento scontro. Una delle auto, di colore scuro, secondo le prime informazioni, si è data alla fuga subito dopo l'impatto.
La peggio l'ha avuta una Ford Fiesta, che, a causa del forte urto, ha terminato la sua corsa contro un ponteggio edile, finendo nel senso di marcia opposto.
Il conducente della Fiesta è rimasto intrappolato nell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco per liberarlo.
Una volta messo in sicurezza, l'uomo è stato affidato ai soccorritori del 118, che sono giunti rapidamente sul posto per prestargli le prime cure. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi.
Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell'incidente, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.
Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare il veicolo fuggito.
La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio di ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area e agevolare le indagini.